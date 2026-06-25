Gerry diventa (davvero) dottor Scotti: laurea honoris causa al conduttore di Mediaset

Milano – Gerry Scotti diventa dottore, e non più solo per un pubblicità. Il celebre conduttore di Mediaset è stato insignito del titolo dall’Università dell’Insubria a Varese. La laurea honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione è stata consegnata oggi, lunedì 15 giugno, alla presenza della rettrice Maria Pierro e della ministra dell’Università, Anna Maria Bernini.

L’emozione di Gerry Scotti

Gerry Scotti ha sottolineato il valore del riconoscimento: “L’importanza del momento, la sacralità e il rispetto che questa istituzione prevede fanno sì che io sia emozionato come per quella laurea che non ho preso quarant’anni fa. L’emozione, però, è la stessa”. Il conduttore ha anche ricordato gli inizi della sua carriera, dalla radio alla pubblicità. “Il linguaggio che ho imparato in quei quattro anni è stato come frequentare un altro corso universitario”. Con “la televisione commerciale” è arrivata “la possibilità di mettere in pratica quel linguaggio e di cambiarlo nel corso di quattro decenni”, ha aggiunto.

Il cambiamento profondo che i mezzi di comunicazione hanno subìto nel corso degli ultimi 40 anni è stato un altro tema del suo discorso. “Sono cambiate tante cose, da come sono fatti i giornali a come facciamo televisione. È davvero come prendere uno dalla preistoria e portarlo in un’epoca molto più evoluta”. Alla domanda sul segreto della sua capacità di parlare a pubblici di generazioni diverse, Scotti ha risposto: “Ci vuole fortuna, probabilmente. Ma soprattutto non sentirsi mai paghi, mai arrivati, mai dottori o professori. Bisogna stare sempre dall’altra parte, essere sempre studenti”.

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