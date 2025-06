Gerry Scotti sarà di nuovo nonno

Milano – Gerry Scotti sta per diventare di nuovo nonno. Il figlio Edoardo e la moglie Ginevra Piola, infatti, aspettano il terzo figlio. Arriverà dopo Virginia, 4 anni, e Pietro, 2. La notizia è stata diffusa via social, dall’account Instagram della futura mamma tris, che poi però, forse per l’eccessivo clamore, ha preferito rendere privato il suo account.

Un bel regalo per il conduttore, che non ha mai nascosto l’entusiasmo per una famiglia numerosa. «Sono felicissimo per mio figlio, perché io sono figlio unico, mio figlio è figlio unico, e credo che entrambi abbiamo a volte sentito il peso di questa unicità, invece ora lui ha regalato a Virginia un fratellino e io sono felicissimo», le parole di Scotti a Verissimo dopo la nascita del secondo nipotino. «Ora spero nel terzo o in due gemellini. Spero non si fermino, vediamo. Se lo vorranno, io sono felice», aveva aggiunto. E la felicità adesso sarà triplicata con l’arrivo di un nuovo bebè, il cui sesso non è stato ancora reso noto.

Edoardo Scotti e Ginevra Piola, entrambi classe 1992, sono sposati dal 2019. Lei è una giornalista, lui ha sempre sognato di lavorare a Hollywood come regista, ma è molto a suo agio anche con le telecamere degli studi televisivi. Nessuna ambizione di passare davanti all’obiettivo, però, dove c’è un unico Scotti.

Il conduttore ha avuto il figlio dall’ex moglie Patrizia Grosso, con cui è stato sposato dal 1991 al 2009. La separazione, disse qualche tempo fa a Verissimo, fu traumatica per lui, cresciuto con il modello di due genitori molto uniti.«Quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio. Nel tempo sono riuscito a costruire un rapporto così profondo con lui che ha chiamato la sua prima figlia Virginia, e io all’anagrafe sono Virginio Scotti». Un bel regalo, che lo ha reso molto felice. Il primo di tre.

© Riproduzione riservata