Santa Croce Camerina – Un gheppio è stato salvato dai volontari dell’Oipa Ragusa a Santa Croce Camerina.

“Il caldo e i roghi di questi giorni- scrivono da Oipa Ragusa- mettono a dura prova la loro sopravvivenza. Mettere delle ciotole d’acqua sui davanzali. L’animale per fortuna non era ferito, ma solo disidratato. L’abbiamo rifocillato e domani speriamo di rimetterlo in volo nel suo amato territorio”.

