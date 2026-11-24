Scicli – Giallo a Scicli, dove un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito la notte scorsa da un colpo di arma da fuoco alla coscia sinistra. Il proiettile ha provocato una profonda ferita all’arto.

Il giovane, sciclitano, è stato soccorso e trasportato in ambulanza dal personale del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, dove ha riferito ai sanitari di essersi ferito accidentalmente con un’arma che aveva nella propria disponibilità.

Una versione che non avrebbe del tutto convinto i carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a chiarire le circostanze in cui è stato esploso il colpo.

Il diciottenne, che ha precedenti penali, si trova attualmente ricoverato e piantonato nel nosocomio modicano.

L’ipotesi dello sparo accidentale resta al vaglio dei militari dell’Arma, che stanno conducendo accertamenti per verificare l’attendibilità del racconto fornito dal giovane. Non si escludono, al momento, dinamiche diverse da quella riferita dal diciottenne.

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