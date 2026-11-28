Messina – Si risolve a distanza di dieci mesi il mistero della strage avvenuta lo scorso 28 gennaio nei boschi di contrada Caristia a Montagnareale, nel Messinese, dove persero la vita tre cacciatori: l’82enne Antonio Gatani, originario di Patti, e i fratelli imprenditori edili Devis e Giuseppe Pino, rispettivamente di 26 e 44 anni, residenti a San Pier Niceto. Su disposizione della Procura di Patti, guidata da Andrea Apollonio, i carabinieri hanno arrestato Agostino Segreto, amico di Gatani, con l’accusa di omicidio volontario.

Gli accertamenti scientifici condotti dai carabinieri del Ris, affiancati dai militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Patti con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno permesso di ricostruire l’esatta sequenza degli eventi durante la battuta di caccia. A esplodere il primo colpo sarebbe stato l’anziano Antonio Gatani, probabilmente ingannato dal rumore o dal movimento di un cespuglio e convinto di sparare a una preda. La rosa di pallettoni del suo fucile ha ucciso sul colpo Giuseppe Pino (la cui arma è l’unica a non aver sparato) e ferito il fratello Devis. Colpito, il ventiseienne ha imbracciato la propria carabina facendo fuoco verso Gatani e colpendolo mortalmente al torace.

Giunto nella radura in auto insieme a Gatani e rimasto pochi metri indietro, Agostino Segreto si è avvicinato rapidamente e ha sparato contro Devis Pino, già ferito a terra, per poi darsi alla fuga dopo aver raccolto i bossoli nel tentativo di cancellare le tracce.

A incastrare l’indagato sono state le analisi balistiche e chimiche. I rilievi del Ris hanno infatti accertato la compatibilità tra i residui di polvere da sparo rilevati sul corpo del 26enne e quelli prodotti dall’arma di Segreto. Inoltre, gli esami hanno dimostrato che la borra — il contenitore dei pallettoni all’interno della cartuccia — non si è aperta, facendo sì che i piombini colpissero il bersaglio senza disperdersi.

Questo dettaglio tecnico prova che il colpo è stato esploso a distanza molto ravvicinata. Tale elemento, unito al fatto che Devis Pino fosse già gravemente ferito e dunque inoffensivo, ha portato gli inquirenti a escludere l’ipotesi della legittima difesa, configurando il reato di omicidio volontario.

Individuato già nelle prime fasi dell’inchiesta grazie alle testimonianze dei familiari di Gatani — che lo avevano visto partire con l’anziano la mattina della tragedia — Segreto era stato inizialmente ascoltato come persona informata sui fatti, fornendo mezze ammissioni prima di chiudersi nel silenzio.

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