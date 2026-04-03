Gianmarco Mazzi nuovo ministro del Turismo, il sottosegretario alla Cultura prende il posto di Santanchè

Roma – Gianmarco Mazzi sarà il nuovo ministro del Turismo. A quanto si apprende, il giuramento al Quirinale si terrà alle 10.15. Mazzi, attualmente sottosegretario al Ministero della cultura, è stato scelto per coprire la casella lasciata vuota da Daniela Santanché che aveva rassegnato le dimissioni dal dicastero lo scorso 25 marzo. Mazzi è atteso al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella per giurare e diventare immediatamente operativo.

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