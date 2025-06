Gianna Nannini ed Emanuele Filiberto di Savoia in partenza all'aeroporto di Catania

Condividi "Gianna Nannini all’aeroporto di Catania, per lei la banda, ma c’è il principe di Savoia" sui social

Catania – Strani incontri all’aeroporto di Catania, dove ieri mattina si sono incrociati Gianna Nannini ed Emanuele Filiberto di Savoia. La cantante è stata in Sicilia per un matrimonio, il 52enne della famiglia reale era a Caltanissetta per attività benefiche.

Potrebbe interessarti anche... Gianna Nannini canta durante un matrimonio a Ispica

In attesa di partire, i due (vestiti anche in modo simile) si sono fermati a parlare, proprio alla vigilia del compleanno del principe. Ma non solo: all’aeroporto c’era pure una banda che, avendo saputo della presenza della Nannini, ha cominciato a suonare le canzoni della rocker, attirando la sua attenzione. Alla fine tutti a fare la foto insieme.

© Riproduzione riservata