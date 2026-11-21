Montiano, Grosseto – Gianni De Gennaro si è sparato ed è morto . Sconvolto per l’ inchiesta di Caltanissetta , si è recato da solo nella sua casa di campagna ed è stato trovato sabato mattina. La famiglia si è allarmata perché non rispondeva al telefono e ha avvisato la polizia.

Da quando, nell’ambito dell’inchiesta, era stata perquisita la sua abitazione, De Gennaro aveva interrotto i rapporti con tutti. Il 1° dicembre il Tribunale d’esame doveva decidere sulla richiesta di arresto presentata nei suoi confronti ma negata dal Gip perché i pm di Caltanissetta, guidati dal procuratore De Luca, avevano deciso di fare appello e rinnovare la richiesta di arresto.

L’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, 78 anni, si è tolto la vita sparandosi nella sua casa di campagna di Montiano, in Toscana, dove era da solo. Il corpo è stato ritrovato stamattina all’alba dopo che da ieri sera non aveva più dato notizie di sé.