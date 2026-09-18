Gianni Morandi in osteria a Palermo

Palermo – In platea non c’è una sola generazione, anche se così sembra. Ci sono i sessantenni di oggi con i ricordi di ieri, c’è chi ha vissuto gli anni ’60 e ’70 e chi invece li ha ereditati nei dischi di famiglia. E poi c’è lui che resta la colonna sonora di chi non vuole smettere di emozionarsi. E in effetti, quando Gianni Morandi sale sul palco del Teatro di Verdura vestito di bianco, sembra che il tempo non sia passato mai, lasciando davanti al pubblico palermitano solo la forza intramontabile della sua musica.

Niente preamboli, nessun saluto formale prima di iniziare. Immediatamente sale sulla macchina del tempo e canta “C’era un ragazzo”, che è la canzone simbolo che ha dato il nome al tour. L’energia è quella di sempre, la voce pura, la falcata agile con la capacità di azzerare i decenni in una nota sola, per poi scivolare con dolcezza dentro “Occhi di ragazza”. Solo dopo arriva il momento di parlare con la platea: “Sono veramente contento di essere qui, sono in una bellissima città che amo molto, tutta questa bella gente che è venuta a salutarmi in questo bellissimo Teatro di Verdura”.

Poi racconta della sua giornata trascorsa a passeggiare in centro storico: “Oggi sono andato a fare un giro per Palermo, era pieno di turisti, di gente, un movimento pazzesco in via Roma. Proprio mi è piaciuto, una città viva, vivace, forte. E anche il Palermo va forte, l’anno prossimo sarà insieme al Bologna in Serie A, speriamo che rimanga il Bologna in Serie A”. Sullo sfondo del maxi schermo intanto scorrono le immagini in bianco e nero incorniciate dal profilo di un vecchio televisore a tubo catodico. Ed è lì che spunta l’ombra indimenticabile di Lucio Dalla, ritratto con la maglietta con scritto “Il nano di Bologna”.

Morandi due sere fa è stato a cena in una osteria di Palermo.

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