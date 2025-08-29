Giarratana, forse un malore la causa dell’incidente che ha provocato la morte di Enrico Elia

Giarratana – Sarebbe stato un malore la causa della morte di Enrico Elia che ha poi perso il controllo del furgone di cui era alla guida, finendo per scatenare l’incidente in prossimità del rettilineo che conduce sul ponte della diga di Santa Rosalia, lungo la Ss 194 nel tratto che da Ibla conduce a Giarratana. Questo è quanto sostengono le forze dell’ordine e la magistratura che, infatti, non ha ritenuto opportuno effettuare alcuna autopsia, restituendo subito la salma alla famiglia. Il riferimento è all’episodio di ieri pomeriggio che ha avuto per vittima il 58enne di Giarratana i cui funerali si terranno oggi pomeriggio in chiesa Madre alle 17.

L’incidente stradale autonomo, dunque, sarebbe stato la conseguenza del malore in questione che, evidentemente, non ha lasciato scampo all’uomo. Anche perché nel tratto in cui è stato trovato il furgone semicapovolto la velocità, soprattutto in salita, è sempre molto relativa, a maggior ragione con un mezzo come il Citroen Jumpy. Continuano, intanto, le attestazioni di cordoglio nei confronti della famiglia per la grave perdita. Elia lascia due figli.

Potrebbe interessarti anche... Enrico Elia muore in un incidente sulla Ragusa-Giarratana

© Riproduzione riservata