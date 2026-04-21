Gigi Proietti, morta la compagna Sagitta Alter: aveva 85 anni. Lascia due figlie

Roma – A quasi sei anni dalla morte di Gigi Proietti, se ne va anche Sagitta Alter, storica compagna e madre delle due figlie dell’attore, Carlotta e Susanna. Sagitta è morta ieri pomeriggio nel suo appartamento romano, sulla via Cassia, in seguito a un malore che l’aveva colpita una ventina di giorni fa.

Svedese di nascita, aveva 85 anni e prima di incontrare Gigi faceva la guida turistica: la scintilla tra i due scoccò nel 1962 in una sala da ballo e sarebbe rimasta sempre accesa. La loro relazione, mai sfociata nel matrimonio per desiderio di entrambi, pur definita ”una favola moderna” era sempre stata caratterizzata da una grande riservatezza: mai uno scandalo, mai una parola di troppo. Sagitta stava un passo indietro ma rappresentava il sostegno, la vera forza del compagno. Alla morte del grande attore romano, avvenuta il 2 novembre 2020, nel giorno del suo ottantesimo compleanno, Sagitta aveva creato la Fondazione intitolata a Gigi con lo scopo di proteggere e ricordare l’identità personale del grande attore attraverso la gestione delle sue opere, convegni, mostre, corsi di insegnamento per autori e attori, promozione e gestione di spettacoli, catalogazione di documenti, concessione di borse di studio, organizzazione del premio ”Gigi Proietti”. E aveva dato vita alla società di produzioni teatrali ”Politeama” che in questo periodo sosteneva lo spettacolo ”Buongiorno ministro” interpretato da Carlotta Proietti e Enzo Iacchetti. «Un grande abbraccio e le mie condoglianze alle figlie Carlotta e Susanna Proietti, e a tutti i loro cari per la scomparsa della mamma Sagitta Alter, la compagna del nostro compianto Gigi.

È una perdita che ci rattrista profondamente», ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio.

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