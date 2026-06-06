Gigi Proietti, «rubata la lapide della tomba al Verano»: parte la denuncia, ma è un falso allarme. Rimossa per aggiungere il nome della moglie

Roma – «Questo pomeriggio, alcuni ignoti hanno danneggiato e rubato la lapide della tomba di Gigi Proietti, presso il cimitero monumentale del Verano». A dare la notizia con una nota è stata Ama S.p.A., che ha immediatamente denunciato l’accaduto alle autorità competenti e si è attivata con le forze dell’ordine, fornendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. «L’azienda assicurerà la massima collaborazione agli investigatori per il pieno accertamento dei fatti e l’individuazione dei responsabili», aveva sottolineato. Poi, però, la scoperta: era un falso allarme. Secondo le prime ricostruzioni, la lapide era stata infatti rimossa dall’agenzia di pompe funebri per aggiungere il nome della moglie dell’attore, morta recentemente. L’Ama, invece, aveva pensato subito a un furto.

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