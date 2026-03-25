Gino Paoli, il funerale in forma privata e niente camera ardente

Genova – Non è prevista neppure una camera ardente.

Le esequie di Gino Paoli si terranno, probabilmente, nella giornata di giovedì 26 marzo. Il luogo dei funerali non è stata svelato e potrebbe non esserlo. I funerali si terranno in forma privata, alla presenza dei soli familiari. Così ha voluto la moglie Paola Penzo, al suo fianco dal 1991, e i figli Giovanni, Amanda, Nicolò e Tommaso.

Il luogo è segreto, ma probabilmente i funerali di Gino Paoli si terranno a Genova, la sua Genova, quella in cui il cantautore non è nato (la madre del Friuli-Venezia Giulia tornò a Monfalcone solo per il parto), ma è vissuto sempre. La città in cui si è trasformato in un artista e dove e per cui ha composto alcuni dei suoi più grandi capolavori.

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