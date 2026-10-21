Giocava nel Real Modica Stefano Gradante, il 16enne morto oggi in un incidente in moto al Mauto

Modica – Giocava nel Real Modica Stefano Gradante, il ragazzo di 16 anni morto oggi in un incidente stradale in moto in contrada Mauto a Modica Alta.

“Ci sono momenti in cui le parole non bastano a esprimere il dolore”, scrive il club. Il Real Modica si è stretto “con profonda commozione alla famiglia del caro Stefano, ai suoi amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

Stefano è morto durante il trasporto in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania il giovane 18enne rimasto gravemente ferito nell’incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi in zona Mauto, nei pressi della chiesa di San Massimiliano Kolbe. Stefano era studente dell’Archimede di Modica, originario di Noto e abitante nella via Loreto, a Modica Alta. Il ragazzo era alla guida del suo scooter che si è scontrato con un’auto con al volante un 27enne modicano. Quest’ultimo è rimasto ferito in maniera non grave e si trova ricoverato all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Per il centauro, invece, inutili sono state le prime cure prestate dal personale del 118. Troppo gravi i traumi riportati dal ragazzo nell’impatto con la vettura. Sul luogo dell’incidente, insieme alle ambulanze del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Modica per i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

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