Giorgio Baglieri, il modicano di Rosolini diventa tentatore di Temptation Island

Rosolini, Siracusa – Giorgio Baglieri è uno dei tentatori più social di “Temptation Island 2026”, insieme a lui nel cast dei single anche: Manuel Marano, Marco Fatata, Emanuele Lescarini, Andrea Turino ed altri.

Le informazioni biografiche su Giorgio Baglieri sono piuttosto limitate, in base alle poche indiscrezioni, è emerso che è siciliano originario di Modica, dove è nato e cresciuto come rivelato dai profili collegati a lui – e che si è dedicato alla professione di “coach motivazionale”. Vive a Rosolini.

Giorgio ha sfruttato i social per farsi conoscere dal popolo del web, diventando un vero e proprio content creator. In particolare, le sue condivisioni hanno riscosso visibilità su TikTok e su Instagram, si tratta di contenuti incentrati su: motivazione, lifestyle, fitness mentale e crescita.

La sua partecipazione a “Temptation Island” 2026, come uno dei tentatori gli ha dato una forte spinta di visibilità. Per lui si tratta della prima esperienza televisiva ed in un reality.

© Riproduzione riservata