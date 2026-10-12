Condividi "Giorgio Bracardi è morto, il musicista e comico aveva 93 anni" sui social

Fiano Romano, Romano – È morto all’età di 93 anni il musicista, cantante e attore comico Giorgio Bracardi. Ne danno notizia i familiari. Il celebre uccellaccio del Nicaragua Scarpantibus, il petulante giornalista Max Vinella di Alto Gradimento, era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Fu anche gioralista cinico e urlante Max Vinella. Bracardi ha popolato la trasmissione con una sfilza di personaggi indimenticabili ed esasperati.

In televisione è stato un volto fondamentale di trasmissioni memorabili come Quelli della notte (1985) e ha partecipato a Striscia la notizia (1995) nei panni di Lucio Smentisco. Ha inoltre prestato la voce come doppiatore al celebre personaggio a fumetti Cattivik nella serie animata del 2008.

Al cinema ha preso parte a numerose commedie cult tra gli anni ’70 e ’80, recitando al fianco di Bud Spencer in Banana Joe (1982), e in pellicole come Mi faccia causa (1984) e I carabbinieri (1981). Celebre è anche il suo tormentone musicale satirico e urlato “In galera!”, diventato un vero e proprio specchio dell’antipolitica dei primi anni ’90.

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