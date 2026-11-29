Il 3 dicembre.
di Redazione
Scicli – Giornata Internazionale delle persone con disabilità. A Scicli giovedì 3 dicembre 2026 alle ore 18:00 le strade di Scicli si trasformeranno in un percorso immersivo, misterioso ed emozionante. I partecipanti saranno guidati passo dopo passo in un’esperienza totalmente accessibile e priva di barriere architettoniche grazie alla cooperativa Agire.
Cosa succede quando uno dei nostri sensi viene messo alla prova? Come possiamo comunicare, ricordare e “vedere” oltre le apparenze?
A chiudere la serata la Quintino’s band. Un evento realizzato da: Cooperativa Agire, Associazione Smile, Quintino’s Band e Fondazione Confeserfidi. Il punto di ritrovo verrà comunicato al momento della prenotazione.Accessibilità: Percorso interamente su strade prive di barriere architettoniche, aperto davvero a tutti. Costo: Offerta libera Ente partner: Comune di Scicli Info e prenotazioni:
WhatsApp: 351 8881474
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