Cronaca
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29/09/2026 16:09

Giovane 22enne trovato senza vita nel suo letto

Forse un aneurisma.

di Redazione

Rosolini, Siracusa – È andato a trovare il padre in ospedale, è tornato a casa, è andato a dormire e non si è più svegliato.

Tragedia a Rosolini questa mattina. Il giovane Alessio Giuga, 22 anni, è stato trovato senza vita nel suo letto, in un’abitazione di via Elio Vittorini, poche ore dopo aver fatto visita in ospedale al padre, Santino Spatola, proprietario di una palestra storica e molto conosciuto in città, ricoverato per un malore improvviso. Attualmente, come si apprende, sarebbe in coma farmacologico.

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Il giovane viveva con la nonna. È stata lei a dare l’allarme: rientrato intorno alle 2.30, Alessio non è uscito dalla camera nemmeno al mattino. La donna lo ha chiamato e, non avendo risposta, è entrata. Lo ha trovato ancora a letto, senza vita.

Per ora è solo un’ipotesi, ma si pensa a un aneurisma. Per la conferma si attende il medico legale, mentre resta da capire se sarà disposta l’autopsia.

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