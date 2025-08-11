Giovane animatore denuncia: “Pagato 3 euro l’ora, con alloggio ammuffito”. VIDEO

Rimini – “Pagato 650 euro al mese, e come alloggio mi avevano dato un posto con le pareti ammuffite. Vi sembra normale? Devo essere sottopagato, sfruttato e prendendomi malattie”. È la denuncia di Gilberto, 20 anni che, con un video pubblicato su TikTok, ha denunciato la sua esperienza di lavoro a Rimini come animatore in un albergo a 4 stelle. Nella clip il giovane spiega di essere “scappato via perché non ho nessuna intenzione di vivere in un alloggio da schifo ed essere pagato una miseria”. Come risposta i gestori lo hanno accusato di “essere troppo sensibile e che non ho spirito di adattamento” dice Gilberto “ma bisogna accettare questo?” spiega e aggiunge “E’ una follia. E poi dicono che in Italia non c’è lavoro. Ci credo, i lavori che ci stanno fanno ca*are. Altro che fuga di cervelli, questa è da scappare secondo me”, conclude. In pochi giorni il suo sfogo è diventato virale visto oltre un milione di volte.

© Riproduzione riservata