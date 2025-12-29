Giovane catanese in partenza per New York con la fidanzata picchiato in aereo per i bagagli

Lui è Domenico Laudani

Roma – Domenico Laudani, insegnante, fotografo e pr catanese, parla con un filo di voce dal letto dell’ospedale San Pietro di Roma. Gli ultimi giorni dell’anno li trascorrerà sotto osservazione, invece che passarli a New York insieme alla sua fidanzata. Il viaggio dei sogni, programmato da tempo, si è trasformato in un incubo che per fortuna non è finito in tragedia.

Ecco cosa è successo. Poco prima del decollo da Roma per gli Usa, i due fidanzati si trovavano già seduti ai loro posti sull’aereo, quando si presenta una famiglia campana con a capo il padre, visibilmente alterato. Le loro cappelliere erano piene e volevano mettere i bagagli in quella dei due giovani.

La coppia catanese si mostra disponibile, ma qualcosa va storto e comincia l’aggressione, così come racconta Martina, la fidanzata di Domenico.

