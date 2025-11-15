Giovane con la mano incastrata nel tritacarne, grave incidente sul lavoro in macelleria

Catania – Era al secondo giorno di lavoro.

Un ragazzo di 22 anni con ogni probabilità subirà l’amputazione di una mano destra dopo che la stessa è rimasta incastrata in un tritacarne, mentre lavorava in una macelleria a Catania. Il grave incidente sul lavoro è avvenuto oggi nel capoluogo etneo. Il 22enne, secondo quanto ricostruito da MeridioNews, stava lavorando all’interno di una macelleria che si trova in via Duca degli Abruzzi.

Il ferito è stato trasferito d’urgenza, con un’ambulanza medicalizzata partita dal presidio Garibaldi Centro, al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro dove i sanitari, con l’ausilio dei vigili del fuoco, hanno cercato di liberare la mano. Fonti sanitarie confermano la necessità di procedere all’amputazione. Sul posto si sono recati i carabinieri per procedere agli accertamenti del caso. Con loro anche i tecnici dello Spresal, il Servizio di prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro che fa riferimento all’Azienda sanitaria provinciale di Catania. La vittima del grave incidente a quanto pare era al secondo giorno di lavoro all’interno dell’attività commerciale.

© Riproduzione riservata