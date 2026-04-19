Giovane mamma muore a 39 anni e dona cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas e cornee

Palermo – Una giovane donna, una mamma, una moglie. Era questo e molto altro Magda Incarbona, 39enne palermitana affetta da un tumore encefalico e morta nelle scorse ore. Grazie all’ultimo gesto di estrema generosità, tutto quello che era e che avrebbe potuto ancora essere vivrà nelle persone che riceveranno i suoi organi: cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas e cornee sono infatti stati donati, come da sua volontà.

Il prelievo multiorgano è stato eseguito nella terapia intensiva post operatoria-neurorianimazione del Policlinico diretta dal professore Antonino Giarratano e coordinata dal professore Santi Maurizio Raineri. Il percorso di donazione è stato coordinato dal dottor Filippo Vitale, titolare di incarico di altissima specializzazione per la donazione e il trapianto d’organo, con il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare che ha garantito la gestione clinica, organizzativa e assistenziale in tutte le fasi del processo.

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