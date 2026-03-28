Aveva solo 27 anni. L'allarme è stato dato dal marito.

Condividi "Giovane mamma muore in casa, vegliata dai figli di 5 e 7 anni" sui social

Torino – Una donna di 27 anni è stata trovata senza vita nel pomeriggio nel suo appartamento di via Masserano 2, a pochi passi da corso Regina Margherita a Torino. Insieme a lei, in casa, c’erano i figli di 5 e 7 anni che sono rimasti a vegliarla.

Sono stati proprio loro ad avvisare il padre, che in quel momento non si trovava nell’abitazione. «La mamma dorme da tanto tempo», avrebbero riferito al telefono, facendo scattare l’allarme.

L’uomo, tornato a casa di corsa, ha trovato la moglie, una donna di origini nigeriane, senza vita in camera da letto. In via Masserano sono intervenuti il 118 di Azienda Zero e la polizia, ma per la donna non c’era più nulla da fare.

Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe da ricondurre a un malore, ma saranno gli accertamenti del medico legale a fare definitiva chiarezza. Nell’abitazione sono intervenuti anche anche psicologi a supporto dei due bambini, che per ore hanno vegliato la madre morta.

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