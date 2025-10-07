Giovane pozzallese salvato dalla Polizia mentre meditava insano gesto dal ponte Costanzo

Modica – Un giovane pozzallese è stato salvato dalla Polizia mentre si trovava in evidente stato di crisi, con l’intenzione di compiere un gesto estremo dal ponte Costanzo, tra Modica e Ragusa.

L’allarme è scattato oggi pomeriggio quando alcuni passanti hanno notato una scena che faceva insospettire: un ciclomotore fermo sul ponte e un giovane che camminava con il casco in testa senza meta. Gli agenti sono intervenuti calmando il giovane e inducendolo a tornare sui suoi passi.

Il giovane è stato ricoverato in ospedale.

