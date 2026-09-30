Giovanna muore a 32 anni al nono mese di gravidanza assieme al bambino

Avellino – Giovanna Lo Chiatto, 32 anni ed originaria di Forino, in provincia di Avellino, è morta questa mattina in seguito ad un improvviso malore nella sua abitazione. La donna era al nono mese di gravidanza: assieme a lei è morto anche il bambino che portava in grembo. Inutili i soccorsi, giunti immediatamente sul posto: la donna, che lavorava come infermiera, avrebbe improvvisamente perso conoscenza, non si è più ripresa. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne l’ormai avvenuto decesso.

Non è stato possibile salvare neppure il bambino, che sarebbe dovuto nascere a giorni. Stando alle primissime ricostruzioni, la donna, che viveva a Mercogliano, avrebbe accusato dei dolori all’addome per poi accasciarsi al suolo, priva di senti. La salma della giovane è stata portata all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove nelle prossime ore potrebbe essere eseguita l’autopsia sul corpo. Indagano le forze dell’ordine: la magistratura ora vuole vederci chiaro, per capire quali siano le cause di questa morte ed accertare le eventuali responsabilità. Appena la notizia del decesso della 32enne si è diffusa, le comunità di Mercogliano, dove viveva, e quella di Forino, di dove era originaria, si sono così ritrovate accomunate nel dolore: non è escluso che entrambe le cittadine possano decidere di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali della donna e del bimbo che portava in grembo.

Prima però bisognerà sciogliere il nodo legato all’autopsia: il corpo si trova ora all’obitorio dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, e nelle prossime ore dovrebbe arrivare il via libera del magistrato all’esame autoptico. Una volta autorizzata, sarà solo in seguito a questa, infatti, che potrà arrivare l’ok per i funerali.

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