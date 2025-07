Condividi "Giovanni Allevi in concerto a Taormina" sui social

Taormina – Giovanni Allevi sarà il 5 luglio al Teatro Antico di Taormina. Con un repertorio che spazia tra i suoi brani più amati e nuove composizioni, il pianista e compositore marchigiano promette un’esperienza unica, capace di toccare l’anima del pubblico, non solo musicista, ma anche pensatore, ha saputo farsi portavoce di una visione del mondo in cui l’arte diventa una risposta alle grandi domande esistenziali. Un concerto/evento da non perdere perché affronta temi universali con una sensibilità disarmante e una raffinatezza senza pari.

