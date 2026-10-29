Giovanni Fargione morto folgorato, sequestrata la salma

Si attende la decisione sull'autopsia.
di Redazione
Modica – È stata sequestrata la salma di Giovanni Fargione, l’operaio 65enne modicano morto folgorato due giorni fa mentre faceva una manovra per il conferimento dalla autocisterna della ditta per cui lavorava del mangime avicolo presso un’azienda di contrada Mola al Mauto di Modica.
Si attende la decisione della Procura di Ragusa circa l’autopsia.
L’uomo risiedeva a San Giacomo, frazione di Ragusa. La tragedia si è consumata all’ora di pranzo di martedì, mentre il sessantacinquenne stava effettuando operazioni di scarico del mangime grazie a un braccio elevatore dell’autocisterna.
Durante la movimentazione del mezzo di sollevamento il braccio meccanico del’autocisterna ha toccato i fili dell’alta tensione scaricando la 20 mila volt sull’operaio.
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