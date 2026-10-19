Giovanni Iacono si è dimesso da assessore al personale del Comune di Ragusa

Ragusa – Giovanni Iacono non è più assessore al Comune di Ragusa.

“Comunico di avere rassegnato le dimissioni, per scelta personale, da assessore al Comune di Ragusa.

Da diverso tempo avevo manifestato al Sindaco questa mia volontà e il Sindaco mi aveva sempre invitato a rimanere ancora per poter continuare le progettualità amministrative, in questi ultimi mesi e fino all’ultimo giorno ho seguito, concluso ed avviato l’iter di altre azioni amministrative ma non ritengo più procrastinabile un prolungamento del mio impegno amministrativo come esplicitato con nota inviata al Sindaco.

È stato un grande onore essere amministratore della mia città, ringrazio il primo cittadino, Peppe Cassì per la fiducia e la collaborazione che abbiamo avuto in tutti questi anni connotati civicamente che sono stati anni di profonda svolta e di grandi cambiamenti.

Ringrazio i Cittadini Ragusani, la Giunta, la maggioranza con i suoi movimenti, il Presidente e il Consiglio Comunale, il movimento civico di appartenenza ‘Partecipiamo’ di cui mi onoro di essere co-fondatore e che ho rappresentato in precedenza in Consiglio Comunale e in questi anni in Giunta, Segretario Generale, Dirigenti e Dipendenti che mi hanno collaborato in questi anni e tutti i Dipendenti del Comune e delle partecipate, gli organi di stampa, i vari attori Istituzionali e tanta gente per-bene che ho incontrato e/o con i quali in questi anni ho collaborato nel perseguimento, sempre, del bene comune e dell’interesse generale”.

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