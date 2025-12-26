Giovanni Lopez, morto soffocato da panettone e mandarino a Natale davanti ai genitori

Torino – Stava finendo di mangiare la sera della vigilia di Natale, ma un boccone di panettone e mandarino a fine cena gli ha bloccato le vie respiratorie. Così è morto Giovanni Lopez, 47enne che stava festeggiando in un’abitazione di via Foglizzo, nel quartiere Borgo Nuovo di Settimo Torinese, a casa dei genitori. «Sarai sempre nei nostri cuori. Eri puro, generoso e buono anche fin troppo – ha scritto sui social il fratello Domenico – e hai sempre pensato agli altri, mai a te stesso. Spero che il Signore sarà buono con te e spero che sei andato in vita migliore. Ti voglio bene, fratello mio». L’uomo era casa dei genitori. I commensali, quando ha manifestato i primo segnali di soffocamento, hanno tentato di soccorrerlo, ma nel momento in cui si sono resi conto della gravità della situazione hanno chiamato il 118. Il medico legale ha parlato di «natura accidentale» del decesso.

