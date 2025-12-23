Giovanni Masotti è morto, addio allo storico giornalista Rai: fu inviato e vicedirettore del Tg2. Aveva 74 anni

Era stato corrispondente a Londra e Mosca

È morto all’età di 74 anni Giovanni Masotti (Roma, 1951), volto storico del giornalismo italiano e in particolare della Rai. Era stato inviato, conduttore e vicedirettore del TG2, oltre che corrispondente da Londra e da Mosca. Masotti era ricoverato in una clinica a Roma per una broncopolmonite le cui complicazioni si sono rivelate fatali.

Il giornalista romano aveva iniziato la professione nel 1974 a “Momento-sera” come cronista poi per lui l’esperienza a Radio Monte Carlo e alla Nazione di Firenze, dove si occupava di politica locale e nazionale e dove diventa capocronista.

La notorietà arriva alla fine degli anni ’80, quando arriva in Rai nella sede di Firenze, dove conduce il Tgr Toscana. Nel 1990 passa al TG2 come giornalista parlamentare e dal 1994 al 1997 conduce l’edizione delle 23.30. Successivamente viene nominato caporedattore del politico e nel 2002 diventa vicedirettore del TG2 dal Parlamento. L’esperienza televisiva culmina con la conduzione dei programmi “Italia Sì, Italia No”, “Punto e a capo” e con la corrispondenza Rai dall’estero a Londra e a Mosca. Masotti era poi approdato nel 2019 a Viterbo dove aveva dato vita alla testata giornalistica Lamiacittànews.

