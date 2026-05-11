Gira l’Europa in bici, in Sicilia gliela rubano

Palermo – Un turista scozzese, medico che lavora nel Regno Unito, aveva deciso di fare un giro dell’Europa in bici. Marcus era partito dall’Inghilterra e il viaggio aveva come meta Atene per raggiungere la famiglia. Ma a Palermo, mentre si trovava in un bar in via Crispi per un caffè e un cornetto in attesa della nave che salpasse, qualcuno gli ha rubato la bicicletta con cui aveva attraversato la Francia, la Germania e Budapest sino a Balcani.

Per il furto ha presentato denuncia alla polizia. Gli agenti della frontiera marittima hanno riconosciuto la bici che si trovava sul tetto di un’auto pronta per imbarcarsi per Tunisi. L’automobilista, un 50enne tunisino, ha detto di averla comprata poco prima, è stato denunciato per ricettazione. Gli agenti hanno restituito la bici al medico scozzese, che così ha ripreso il suo viaggio.

© Riproduzione riservata