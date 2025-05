Giubileo delle Confraternite a Roma, presente l’Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso di San Bartolomeo

Roma – Giubileo delle Confraternite. Un pellegrinaggio dei sodalizi da tutto il mondo. Il 17 maggio due processioni si sono snodate per le vie della Capitale e si sono incontrate alla fine al Circo Massimo, nel cuore della città. Un mosaico di tradizioni per una fede popolare radicata in Italia, in Europa e in tutto il mondo. “Macchine” dorate, portantini incappucciati, turisti e pellegrini attoniti da tanta suggestione. Spiccava il trono della Madonna della Esperanza di Malaga, cinque tonnellate di peso, 270 uomini a trasportarla.

Fra le Confraternite presenti l’Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso di San Bartolomeo di Scicli. Un trionfo di devozione popolare che affonda la sua storia in secoli di storia.

