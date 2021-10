1 anno e 3 mesi all'automobilista che investì Stefania Di Maria

Ragusa - Morte di Stefania Di Maria, arriva la sentenza. Mercoledì 6 ottobre, in tribunale a Ragusa, avanti il Gup dott.ssa Eleonora Schininà, Arben Daiu, 55 anni, di origine albanese ma residente a Santa Croce Camerina, esclusivo responsabile, come ampiamente accertato, del tragico incidente costato la vita alla cinquantaduenne e compianta dipendente comunale dell’ufficio Anagrafe del Comune di Ragusa, ha patteggiato la pena di un anno e tre mesi, con la sospensione condizionale, per il reato di omicidio stradale: gli è stata anche comminata la sanzione accessoria della sospensione della patente per due anni.