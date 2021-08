10 mila euro di multa al cretino fotografato col sedere di fuori

Noto - La multa gliel'ha fatta la Polizia di Noto. Il cretino in questione è un calabrese di 37 anni, che prima si è fatto fotografare le terga di fuori, da un amico, davanti alla chiesa Santa Maria del Soccorso di Modica, e poi davanti alla Cattedrale di Noto. Il divertimento per l'idiota era di pubblicare la foto di spalle, coi pantaloni abbassati, davanti a un edificio religioso. La Polizia di Noto ha impiegato qualche ora a rintracciare lo scimunito e a notificargli una multa di diecimila euro.

Questa la nota del commissariato netino: "Agenti del Commissariato di Noto, a seguito di celere attività investigativa, hanno notificato la contestazione per atti osceni in luogo pubblico ad un uomo di 37 anni, residente a Milano.

Nella notte del 17 agosto, un individuo, approfittando della presenza di poca gente nel centro storico della città a quell’ora tarda, dopo esser salito sulla scalinata della Cattedrale, si abbassava i pantaloncini che indossava, scoprendo i glutei, in atteggiamenti offensivi del pudore e della decenza e, noncurante del fatto che si trovasse in un luogo pubblico, davanti alla Basilica Cattedrale, luogo di culto e di ritrovo, si faceva scattare una foto e la postava sul suo profilo Instagram.

La foto, in poco tempo, è diventata virale, destando indignazione da parte di moltissimi cittadini netini. Gli accertamenti espletati con celerità dal personale di Polizia consentivano, nella mattinata di ieri, di risalire all’identità del soggetto, di origini calabresi, in vacanza nella città barocca, che è stato sanzionato per 10 mila euro".

Lo scemo aveva fatto stessa scenetta a Modica qualche giorno prima. Chissà se dovrà pagare anche per quella foto.