A giudizio i quattro tecnici del Comune di Vittoria imputati per la morte di Salvatore Occhipinti

Vittoria - Sono stati tutti rinviati a giudizio i quattro tecnici del Comune di Vittoria imputati per la morte, avvenuta nel grave incidente del 4 dicembre 2021 a Vittoria, di Salvatore Occhipinti, per gli amici "Turi il gigante buono". L’udienza si è tenuta davanti al GUP Gemma Occhipinti, che ha rinviato per l’inizio del dibattimento al 16 maggio. Gli imputati sono l’allora dirigente della direzione Territorio e Patrimonio del Comune di Vittoria, la responsabile Area Posizione Organizzativa e Area Servizi Tecnici e Manutentivi, il redattore del progetto “lavori urgenti di messa in sicurezza della viabilità di via Virgilio Lavore e tratto tangenziale” e il dirigente della direzione Servizi Tecnici del Comune.

Il 27enne, di professione meccanico, quella mattina viaggiava in sella al suo scooterone lungo il tanto discusso tratto di via Virgilio Lavore quando, a causa dei noti avvallamenti e rigonfiamenti della strada, perse l’equilibrio e si schiantò contro il guard-rail, riportando ferite mortali. All’arrivo dei soccorsi il suo corpo giaceva già privo di vita, ad alcuni metri dello scooter.