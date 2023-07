A Modica le serate danzanti abusive

Modica - Alla periferia di Modica serate da discoteca senza agibilità e senza licenza.

Il Questore di Ragusa ha emesso un’ordinanza di cessazione dell’attività abusiva di trattenimenti danzanti esercitata, in assenza del previsto titolo di Polizia, nei confronti del titolare di un esercizio commerciale sito nella periferia del territorio del Comune di Modica.

In particolare, a seguito dei controlli amministrativi effettuati a suo tempo dal personale del Commissariato di Modica era stato accertato lo svolgimento di una serata danzante in assenza della verifica di agibilità della struttura ed in assenza della licenza di cui all’ art. 68 del TULPS. Conseguentemente il titolare dell’esercizio commerciale, oltre ad essere stato sanzionato amministrativamente è stato altresì deferito all’Autorità Giudiziaria per l’apertura abusiva di un locale di pubblico spettacolo.

Nei prossimi giorni, così come concordato in sede di riunioni del Comitato Provinciale per l’ Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutesi in Prefettura nelle scorse settimane, ed in attuazione a quanto pianificato in sede di tavolo tecnico tenutosi in Questura, verranno effettuati specifici servizi di prevenzione, controllo e vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, anche per le verifiche sulle emissioni sonore e la mescita di bevande alcoliche, che vedranno l’impiego coordinato di pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali.