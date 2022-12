A Siracusa hanno trovato persino un ristorante abusivo

Siracusa - Gli agenti della Polizia Amministrativa, unitamente a personale medico SIAN (Ufficio di Igiene degli Alimenti e della nutrizione) e veterinario SIAOA (Ufficio di Igiene degli Alimenti di origine animale) dell’Asp, hanno effettuato un controllo ad un noto ristorante di Siracusa, accertando che isi svolgeva attività di somministrazione di alimenti e bevande in maniera abusiva e senza che fosse stata presentata alcuna segnalazione agli organi competenti.

Inoltre, personale dell’ ASP ha riscontrato la mancanza dell’Autorizzazione Sanitaria relativa all’attività di ristorazione. Lo scenario che si è presentato agli operatori è stato quello di una struttura fatiscente, con un’assoluta carenza di manutenzione dei locali e delle attrezzature in uso. È stato accertato, inoltre, che l’esercizio di ristorazione risulta sprovvisto dei requisiti minimi igienico-sanitari, infatti, nelle celle frigorifere è stata rilevata la presenza di muffa e ruggine ed in molti ambienti era presente sporcizia e unto pregresso.

All’esito del controllo, sono state contestate violazioni di natura amministrativa che prevedono il pagamento della sanzione che da va euro 2.500 ad euro 15.000, e di natura igienico-sanitaria che hanno comportato l’immediata chiusura dell’esercizio.