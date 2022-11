Aeroporto Catania, 9 autisti denunciati per esercizio abusivo professione

Catania - Dieci autovetture sottoposte a fermo amministrativo, nove autisti denunciati per esercizio abusivo della professione e per sette di loro anche la segnalazione alla Camera di commercio perché non iscritti al ruolo di conducenti.

È il bilancio di attività di controllo dei carabinieri all’aeroporto di Catania per contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore del noleggio autoveicoli con conducente (Ncc). Due autisti dei veicoli sottoposti a verifica sono risultati privi anche di contratto di lavoro e, per questo motivo, è stato interessato il locale ispettorato territoriale del lavoro.