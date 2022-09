«Aiuto, mio marito è Messina Denaro!» Uno, nessuno, centomila avvistamenti

Palermo - Tempo fa un papà che prendeva il gelato sul lago di Como con i suoi bambini estrasse di scatto il telefonino dalla tasca e fotografò di nascosto un signore seduto ad un tavolino: "Sono sicuro che è Messina Denaro", sussurrò a una pattuglia. Un paziente dall'ospedale Bonino Pulejo di Messina ha chiamato i carabinieri "sicuro" che il super superlatitante fosse ricoverato con lui in ospedale: un ufficiale del Ros indossò addirittura il camice bianco e lo stetoscopio per filmare il sospettato. Mesi fa, un "onesto cittadino di Roma" come si firmava, segnalò che la primula rossa di Cosa Nostra prendeva ogni mattina la metro: entrava alla stazione Termini e usciva a San Paolo.

Di tanti che “vedono” il boss qualcuno è palesemente un mitomane, come il cartomante che due estati fa fece il giro delle caserme siciliane per comunicare che conosceva il posto esatto dove si nasconde il padrino di Castelvetrano. Alla procura di Palermo, sul figlioccio di Totò Riina imprendibile dal giugno 1993, c'è un armadio che straripa di segnalazioni, foto e video inviati da gente di tutte le età, da Nord a Sud. Pure dall'estero: ricorderete il turista inglese che, a settembre dell’anno scorso, venne arrestato in Olanda perché gli assomigliava incredibilmente. Una figuraccia internazionale, dovuta a un informatore ritenuto attendibile dai nostri servizi.

In quegli stessi giorni la polizia di Manchester diede conto di una segnalazione di Messina Denaro a Londra, in un appartamento di Camden Town. Altro bico nell'acqua. All'ambasciata italiana a Washington è arrivata addirittura la telefonata di una signora di Denver, in Colorado, che ha chiesto di parlare con un funzionario per rivelare una sconvolgente verità: "Ho scoperto che mio marito, di origini siciliane, è il ricercato Messina Denaro" ha detto tutto d'un fiato. Qualche ora dopo emerse che la signora, una ballerina di lap dance, voleva solo vendicarsi del marito, effettivamente siciliano, dopo aver scoperto una sua tresca. Ma ci sono anche i veri “cacciatori” di Messina Denaro, nonostante non ci sia una taglia sulla soffiata. Finora, nessun fedelissimo l’ha mai tradito.