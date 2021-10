Ambulanza della morte, il pm chiede 30 anni per Agatino Scalisi

Catania - Il pubblico ministero ha chiesto 30 anni di carcere per uno dei tre barellieri imputati del caso “Ambulanza della morte”: è Agatino Scalisi (foto) - attualmente in stato di libertà - accusato dell’omicidio di una donna, Maria Giardina, e di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni della famiglia Arena, titolare di un’agenzia di pompe funebri.

A maggio l’inchiesta è già costata l’ergastolo Davide Garofalo per almeno 3 delitti avvenuti nell’ambulanza privata, iniettando aria nelle vene di malati terminali dimessi, per far accaparrare il servizio funebre all’agenzia in cambio di 200 euro . Anche per lui il pm aveva chiesto 30 anni, ma il giudice è stato più severo. Il terzo imputato è Marco Donzì, per cui si procede a parte.