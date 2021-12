Annullata l'ordinanza di custodia cautelare per Sergio Moltisanti

Ragusa - In ordine all'arresto del ragusano Sergio Moltisanti nell'ambito di una inchiesta giudiziaria sul riciclaggio di denaro nelle scommesse online a Malta pubblichiamo una nota degli avvocati Fabrizio Cavallo e Valentina Castellucci:

"Di recente, Le Vostre testate giornalistiche hanno legittimamente diffuso la notizia dell’arresto del sig. Moltisanti Sergio, 50 anni, ragusano, nell’ambito dell’operazione Game Over II, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo.

Gli indagati, tra cui il sig. Moltisanti, nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo, erano accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata a raccogliere illecitamente scommesse su siti internet appartenenti a società maltesi.

La presente nota, voluta dal sig. Moltisanti, ha il solo fine di comunicare che lo stesso, dopo essersi presentato spontaneamente innanzi all’autorità di polizia, per mezzo dei suoi difensori ha chiesto il riesame di quell’ordinanza restrittiva. Il tribunale di Palermo, quindi, in data 9.12.2021, accogliendo la nostra richiesta di riesame che sosteneva l’assoluta estraneità del Moltisanti a qualunque contesto criminoso, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare di cui si è parlato nelle notizie di cronaca, disponendo l’immediata liberazione del predetto indagato.

Tanto si doveva, nell’interesse del nostro assistito, in attesa di poter dimostrare nelle competenti sedi dibattimentali la sua innocenza".