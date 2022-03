Asp Ragusa: altra selezione pubblica, altra indagine della Magistratura

Ragusa - La notizia di un’altra indagine giudiziaria che investe l’Azienda sanitaria provinciale guidata dal Direttore Generale Angelo Aliquò, riguarda una nuova procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico triennale di tecnico sanitario di radiologia medica.

La Polizia giudiziaria sta verificando la legittimità delle procedure adottate nella delibera n.955 del 07/05/2021. Ma non solo. Gli inquirenti stanno ascoltando alcune persone informate sui fatti per verificare se esistono riscontri al contenuto della denuncia presentata da uno dei partecipanti.

L’avviso pubblico era riservato al personale esterno all’azienda. 17 erano le domande presentate entro il termine del 20/05/2021. Con l’avviso del 22 dicembre 2021 sono stati pubblicati i risultati. La commissione esaminatrice escludeva in un primo momento 13 candidati, ammettendone quindi 4 alla prova colloquio. Passano appena 5 giorni e la Commissione si ravvede, prendendo atto dell’errata valutazione del termine per la presentazione delle istanze. Le riesamina e le riammette tutte al colloquio, ivi comprese quelle escluse in precedenza.

Con il verbale n.3 dell’11/01/2022, la Commissione prendendo atto del risultato della prova del colloquio, formula la graduatoria finale dei primi 4. Tre candidati su quattro sono gli stessi che erano stati ammessi alla prima selezione. A volte la cabala!