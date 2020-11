Avvocato catanese evade il fisco per 150 mila euro

Catania - Un avvocato di un noto studio legale di Catania è stato denunciato dalla guardia di finanza per violazioni alla normativa in materia fiscale per circa 150 mila euro. L'iniziativa e' stata presa a conclusione di verifiche eseguite da militari de Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme gialle etnea sugli anni che vanno dal 2016 al 2018. Secondo l'accusa il professionista avrebbe portato in deduzione

costi non relativi alla sua attivita', riducendo cosi' il carico fiscale. In particolare all'avvocato sono contestate spese di natura personale, tra cui quelle per l'affitto e la ristrutturazione della casa, quelle per le autovetture private, tra cui il Suv di famiglia e una "minicar". E' stato inoltre contestato l'omesso versamento dell'Iva. Contestate anche violazioni alla normativa tributaria, nel settore delle imposte sui redditi e dell'Iva.