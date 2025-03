Bimbo massacrato di botte, concessi i domiciliari al padre

Scicli - Era stato trasferito nel carcere di Enna da quello di Ragusa.

Il Tribunale del Riesame ha concesso gli arresti domiciliari in luogo della custodia cautelare in carcere al 39enne che era stato tratto in arresto per le lesioni provocate al figlio di 5 anni, a Scicli, per le quali è indagato. Il bambino era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Modica il 4 febbraio scorso: radio e ulna del braccio sinistro, ulna del braccio destro e tibia e perone della gamba sinistra fratturate. Le ferite non risultavano compatibili alla versione data dalla madre che sosteneva che il piccolo fosse caduto dal letto. Il padre che era stato arrestato il 22 febbraio, durante l'interrogatorio di garanzia aveva ammesso davanti al gip di avere procurato lui le fratture a suo figlio ma stringendolo a se' per contenerne lo stato di forte agitazione.

Il legale dell'uomo si è rivolto al Tribunale del Riesame che in luogo del carcere ha concesso al 39enne gli arresti domiciliari.