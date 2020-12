Bimbo abbandonato: fissata udienza Riesame per macellaio

Ragusa - Il Tribunale del Riesame di Catania ha fissato per il prossimo 17 dicembre l'udienza inerente il ricorso contro il provvedimento del Gip di Ragusa che ha disposto gli arresti domiciliari per il macellaiodi Ragusa che ha inscenato il ritrovamento di un neonato la notte del 4

novembre scorso. L'uomo al quale è stata confermata la misura restrittiva dopo l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip, è ai domiciliari dal 4 dicembre. Secondo quanto emerso dalle indagini effettuate dalla Squadra mobile di Ragusa, è stato proprio lo stesso commerciante - indagato per abbandono di minore - a portare il neonato a Ragusa. La sua ex compagna - indagata in concorso nell'abbandono di minore - lo aveva contattato chiedendogli aiuto e lui si era recato a Modica dove la donna risiede; la donna aveva partorito da poco e gli aveva chiesto di portarlo in ospedale. Lui, per accelerare i soccorsi, al giudice ha detto di non sapersi muovere bene nella città di Modica che conosce poco, aveva deciso di portarlo a Ragusa ma invece di recarsi direttamente in ospedale aveva inscenato l'abbandono davanti alla sua macelleria.