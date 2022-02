Bimbo grave da operare al cuore, no dei genitori: «Solo con sangue no vax»

Bologna - Sarà un giudice decidere sulla disputa tra l’ospedale Sant’Orsola di Bologna e una famiglia modenese che si rifiuta di accettare sangue di persone vaccinate contro il Covid per un’operazione al cuore che deve essere eseguita sul figlio di 3 anni, nonostante non esista alcuna controindicazione medica: un bel problema, visto che la stragrande maggioranza dei donatori è ormai vaccinata. ma i genitori sono contrari e i media emiliani riportano che da settimane, mentre il piccolo aspetta, sono alla ricerca di volontari non immunizzati su chat di Telegram frequentate da no vax.

Una opposizione “assurda, priva di alcun fondamento scientifico - afferma Vincenzo De Angelis, direttore del Centro nazionale sangue -, la scelta del sangue è legata a precisi criteri di compatibilità e non a capricci: con la trasfusione non si 'trasmette' il vaccino", giudicando sconsiderata la ricerca personale e privata di donatori compatibili, perché “la selezione avviene sotto una pressione psicologica" e perché "il sangue si sceglie per la migliore compatibilità, non per amicizia o familiarità”. La direzione sanitaria del nosocomio ha chiesto alla Procura per minor e a un giudice tutelare di poter procedere con l’intervento, ritenuto “non rinviabile” per l’estrema criticità delle condizioni di salute del bambino. La vicenda giudiziaria potrebbe risolversi con una limitazione della potestà genitoriale.