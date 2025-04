Bolgia in strada dopo il funerale: multe e denunce a Siracusa

Siracusa - Nel pomeriggio dell’11 marzo scorso a Siracusa dopo i funerali di un ragazzo ricoverato per mesi in seguito a un incidente stradale, centinaia di persone e decine di ciclomotori hanno invaso e bloccato il ponte Umbertino, incuranti delle norme basilari del codice della strada, con una manifestazione non autorizzata durante la quale sono stati esplosi numerosi fuochi di artificio non autorizzati. La polizia sul momento ha contenuto l’evento e identificato successivamente coloro che avevano violato il codice della strada.