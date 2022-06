Buste paga “fantasma”: due suore a giudizio con l'accusa di estorsione

Palma di Montechiaro - Due suore sono state rinviate a giudizio per estorsione. Compariranno il 9 gennaio 2023 dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Manfredi Coffari, per rispondere delle accuse rivolte loro dagli inquirenti agrigentini, a seguito delle denunce di alcuni operatori della struttura per l’infanzia di Palma di Montechiaro.

Secondo l’accusa le due suore sarebbero state responsabili di quello che in gergo si è soliti definire “cavallo di ritorno”. Ovvero, la restituzione di una parte di stipendio mensile incassato dai dipendenti al proprio datore di lavoro, pena il licenziamento o altri provvedimenti non certo gratificanti.