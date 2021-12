Cadavere nella grotta dell'Etna, l'uomo entrò da vivo, con le sue gambe

Catania - L'uomo dal volto deformato il cui cadavere è stato ritrovato in una grotta dell'Etna non fu vittima di violenza. Entrò in quell'antro con le proprie gambe, il che non esclude che potesse essere minacciato e costretto da qualcuno. Nessuna delle ossa dello scheletro è fratturata o presenta lesioni, e l'autopsia ci dice che non fu vittima di morte violenta. Tutti elementi che gli investigatori della Guardia di Finanza stanno esaminando insieme al foglio di giornale del 15 dicembre 1978, con una intera pagina di necrologi e un costoso orologio Omega con numero seriale alfanumerico ben impresso sul tondino.

La pagina del giornale si è conservata in maniera incredibile, rimanendo impressa nella bottiglia di acqua da un litro che l'uomo portava con se. Le monete che aveva in tasca sono riconducibili all'anno di coniazione 1977.

Tra le ipotesi sinora fatte c'è quella della clamorosa scomparsa del giornalista Mauro De Mauro e quella dell'usciere del tribunale di Catania Giuseppe Balsamo, di cui si persero le tracce il 20 giugno del 1978. Ma gli elementi investigativi sono ancora incerti.