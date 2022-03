Calci su un 15enne, tre poliziotti condannati

Siracusa - Il gup del Tribunale di Siracusa, Francesco Alligo, ha condannato tre agenti di polizia in servizio alla Questura aretusea e assolto un loro collega: sono tutti imputati nel processo su un presunto pestaggio ai danni di un minorenne, avvenuto due anni fa nel capoluogo. La pena più grave, 2 anni ed 8 mesi per lesioni gravi, è stata inflitta all’agente che - secondo la tesi del pm - ha materialmente picchiato la vittima, all’epoca 15enne.

Gli gli altri due, invece, hanno rimediato 8 mesi per aver provato a coprire con false relazioni il loro collega. Fu la madre del ragazzino a presentare un esposto in Procura dopo il ricovero in ospedale del figlio, ferito all’altezza della milza. Da quanto emerso nelle indagini, l'agente sarebbe intervenuto dopo la segnalazione di un furto in una palestra: il minore fermato, su cui aveva posato i sospetti, provò a scappare e, dopo averlo acciuffato, gli avrebbe sferrato dei violenti calci.